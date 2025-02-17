Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести мероприятия к 30-летию нейтралитета на высоком уровне

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана.

По данным Государственного информационного агентства Туркменистана (TDH), программа торжеств предполагает проведение множества культурно-массовых мероприятий с участием молодежи и прием иностранных делегаций. Особое внимание будет уделено развитию торговой инфраструктуры в период празднования.

Председатель Халк Маслахаты отметил историческую важность предстоящего юбилея для туркменского народа. Статус нейтралитета Туркменистана имеет международное признание и был дважды подтвержден специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время подготовка к юбилейным торжествам уже началась во всех государственных учреждениях страны. Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень всех запланированных мероприятий.