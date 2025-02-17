В Туркменистане подвели итоги сотрудничества с ЮНЕСКО за 2024 год

Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО провела в Ашхабаде итоговое заседание, на котором были рассмотрены результаты совместной работы за 2024 год и определены приоритетные направления сотрудничества на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, открывая заседание, подчеркнул приоритетность партнерства с ЮНЕСКО для руководства страны. Особое внимание в прошедшем году было уделено празднованию 300-летия со дня рождения поэта Махтумкули Фраги, включенного в Список знаменательных дат ЮНЕСКО на 2024-2025 годы. В рамках этого события в мае 2024 года в Ашхабаде состоялось 10-е Заседание Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

В течение 2024 года проведены многочисленные консультации с представителями ЮНЕСКО как в онлайн, так и в офлайн форматах. На встречах обсуждались перспективы сотрудничества в сферах науки, образования, культуры и экологии. По итогам переговоров были приняты важные документы, определяющие дальнейшее взаимодействие.

На заседании также обсуждались планы по включению национальных ценностей Туркменистана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и вопросы укрепления позиций страны в структурных подразделениях ЮНЕСКО. Отдельное внимание было уделено подготовке к проведению совместных мероприятий в рамках «Международного года мира и доверия», которым объявлен 2025 год.

В работе заседания приняли участие заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, а также руководители и представители