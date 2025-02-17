В Ашхабаде обсудили цифровизацию судебной системы Туркменистана

На VII конференции судей Туркменистана, прошедшей во Дворце «Адалат» в Ашхабаде, ключевой темой стала модернизация судебной системы страны с акцентом на внедрение цифровых технологий и приведение судопроизводства в соответствие с международной практикой. В мероприятии приняли участие представители Верховного суда, Арбитражного суда, а также судьи велаятских, городских и этрапских судов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Участники конференции рассмотрели ход реализации «Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022-2028 годы». Особое внимание было уделено вопросам совершенствования законодательства и укрепления кадрового потенциала судебных органов. По мнению участников, эффективность работы судей напрямую зависит от уровня квалификации сотрудников, поэтому планируется внедрение современных методик обучения и организация специальных курсов.

На повестку дня также были вынесены вопросы, связанные с планом работы на 2025 год, объявленный «Международным годом мира и доверия». По итогам конференции были приняты соответствующие решения, направленные на дальнейшее развитие судебной системы страны.