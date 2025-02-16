Школьники Туркменистана на международных олимпиадах января завоевали 12 медалей

Школьники Туркменистана на международных олимпиадах января завоевали 12 медалей

Учащиеся школ Туркменистана за первый месяц 2025 года завоевали 12 медалей на международных интернет-олимпиадах. Об этом доложила в пятницу на заседании Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева.

Как отмечалось, целенаправленная работа продолжается и в научной сфере. Утверждены квоты приёма аспирантов, докторантов в аспирантуру и докторантуру по направлениям науки, регистрации соискателей учёных степеней, а также приёма ординаторов в клиническую ординатуру в текущем году.

В январе в лечебно-профилактических учреждениях осуществлена плановая работа по направлениям медицины. За счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова юным пациентам проведены различные операции и лечение.

В рассматриваемый период была продолжена деятельность по развитию физической культуры, спорта и олимпийского движения, подготовке спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам и крупным международным соревнованиям.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость обеспечения надлежащей работы систем науки, образования, здравоохранения и спорта.

Глава государства поручил вице-премьеру уделять особое внимание проведению научно-образовательной деятельности на современном уровне в образовательных учреждениях, постоянно держать под контролем работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и трудолюбия, строительство новых профильных объектов, а также обеспечение высококвалифицированными кадрами, сообщает ТДХ.