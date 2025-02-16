Школьники Туркменистана на международных олимпиадах января завоевали 12 медалей

Учащиеся школ Туркменистана за первый месяц 2025 года завоевали 12 медалей на международных интернет-олимпиадах. Об этом доложила в пятницу на заседании Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева.

Как отмечалось, целенаправленная работа продолжается и в научной сфере. Утверждены квоты приёма аспирантов, докторантов в аспирантуру и докторантуру по направлениям науки, регистрации соискателей учёных степеней, а также приёма ординаторов в клиническую ординатуру в текущем году.

В январе в лечебно-профилактических учреждениях осуществлена плановая работа по направлениям медицины. За счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова юным пациентам проведены различные операции и лечение.

В рассматриваемый период была продолжена деятельность по развитию физической культуры, спорта и олимпийского движения, подготовке спортсменов к Олимпийским играм, чемпионатам и крупным международным соревнованиям.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость обеспечения надлежащей работы систем науки, образования, здравоохранения и спорта.

Глава государства поручил вице-премьеру уделять особое внимание проведению научно-образовательной деятельности на современном уровне в образовательных учреждениях, постоянно держать под контролем работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и трудолюбия, строительство новых профильных объектов, а также обеспечение высококвалифицированными кадрами, сообщает ТДХ.