Туркменистан приглашен на международную выставку товаров для ритейла и маркетплейсов

Компания TOO «Майер Экспо Азия» выступила с особым предложением к предпринимателям Туркменистана, пригласив их принять участие в масштабных международных выставках непродовольственных товаров NON-FOOD ASIA EXPO 2025 (Международная выставка непродовольственных товаров для торговых сетей и маркетплейсов). Организаторы подготовили эксклюзивные условия для туркменских производителей, включая возможность презентации продукции в рамках национального павильона «Сделано в Туркменистане», сообщает сайт СППТ.

Международные выставки состоятся в двух городах: в мае 2025 года в Ташкенте на площадке НВК «Узэкспоцентр», а в ноябре этого же года в алматинском ВЦ «Атакент».

Мероприятия организованы при активной поддержке казахстанских государственных структур — Министерства торговли и интеграции, а также НПП «Атамекен».

Организаторы подчеркивают стратегическое значение Туркменистана в развитии региональных торгово-экономических отношений.

«Мы создаем уникальную платформу для туркменских производителей, открывающую доступ к новым перспективным рынкам», — говорится в официальном приглашении.

Экспозиция выставок охватит широкий спектр непродовольственной продукции, включая химическую продукцию, косметику, товары для дома, упаковочные материалы и многое другое.

Участники из Туркменистана получат возможность не только представить свои товары международному сообществу, но и наладить прямые контакты с партнерами по всему центральноазиатскому региону.

Подробную информацию о выставках можно получить на сайте организаторов.