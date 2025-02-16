Президент Туркменистана поручил обеспечить население качественными продуктами

Президент Туркменистана поручил обеспечить население качественными продуктами

На заседании правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил принять меры по стабильному обеспечению населения качественными продуктами питания и созданию новых рабочих мест путем расширения торговли и сферы услуг, сообщает TDH.

Вице-премьер Нокергулы Атагулыев представил отчет о работе подведомственных структур за январь. Согласно отчету, торговый оборот вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текстильной промышленности рост составил 17,7%, включая увеличение производства хлопковой пряжи на 54,1%, хлопчатобумажной ткани на 57,9%. Объединение «Türkmenhaly» перевыполнило план на 4,8%. На Государственной товарно-сырьевой бирже проведено 26 торговых сессий с заключением 2178 договоров. По Союзу промышленников и предпринимателей: производство сельхозпродукции увеличилось на 6,4%, промышленной продукции – на 5%.

Президент Туркменистана поручил держать под постоянным контролем снабжение рынков товарами и уровень цен. Особое внимание было уделено необходимости создания новых рабочих мест за счет расширения торговли и модернизации текстильного производства.