Президент Туркменистана поручил обеспечить население качественными продуктами

На заседании правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил принять меры по стабильному обеспечению населения качественными продуктами питания и созданию новых рабочих мест путем расширения торговли и сферы услуг, сообщает TDH.

Вице-премьер Нокергулы Атагулыев представил отчет о работе подведомственных структур за январь. Согласно отчету, торговый оборот вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текстильной промышленности рост составил 17,7%, включая увеличение производства хлопковой пряжи на 54,1%, хлопчатобумажной ткани на 57,9%. Объединение «Türkmenhaly» перевыполнило план на 4,8%. На Государственной товарно-сырьевой бирже проведено 26 торговых сессий с заключением 2178 договоров. По Союзу промышленников и предпринимателей: производство сельхозпродукции увеличилось на 6,4%, промышленной продукции – на 5%.

Президент Туркменистана поручил держать под постоянным контролем снабжение рынков товарами и уровень цен. Особое внимание было уделено необходимости создания новых рабочих мест за счет расширения торговли и модернизации текстильного производства.