Книги Президента Туркменистана и главы Халк Маслахаты пополнили фонд библиотеки Рудомино

В День дипломата и Международный день книгодарения Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев передал в дар московской Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино новые книги Президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба туркменской дипмиссии.

В коллекцию библиотеки вошли произведение Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира» и книга «Hakyda göwheri» авторства Национального лидера туркменского народа.

Торжественная церемония состоялась в стенах библиотеки при участии представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, руководителей общественных организаций и деятелей культуры.

Генеральный директор библиотеки Павел Кузьмин, принимая дар, выразил благодарность за переданные издания и заверил, что они займут достойное место в книжном фонде учреждения и будут доступны читателям.