В Эр-Рияде презентованы мероприятия к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

Посольство Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия провело встречу, посвященную Международному году мира и доверия.

Мероприятие посетили дипломаты, представители туркменской диаспоры, проживающие в королевстве, а также представители средств массовой информации, сообщает МИД Туркменистана.

Посол Туркменистана выступил перед собравшимися с презентацией о планируемых в нынешнем году мероприятиях, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Гостям были представлены книги, написанные Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, отмечает источник.