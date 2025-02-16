В Туркменистане готовятся отметить День дипломатических работников
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил сотрудников дипломатической службы с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 18 февраля. Поздравление прозвучало в ходе заседания правительства страны, сообщает TDH.
Глава государства особо отметил добросовестный труд дипломатических работников независимого нейтрального Туркменистана в решении поставленных перед ними задач.
День дипломатических работников является официальным профессиональным праздником в стране с 2009 года.