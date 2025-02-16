В Осаке обсудили визит Президента Туркменистана на ЭКСПО-2025 в апреле

В апреле 2025 года ожидается визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Японию для участия во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке. Подготовка к этому важному дипломатическому событию стала главной темой рабочих встреч посла Туркменистана в Японии с руководством выставки, об этом сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии.

Посол Атадурды Байрамов в период с 10 по 12 февраля провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ЭКСПО-2025 М.Ичиноки и начальником Протокольной службы выставки Т.Хикихара. На встречах обсуждались организационные вопросы предстоящего визита главы государства.

Особое внимание на встречах было уделено организации Национального дня Туркменистана, который состоится 14 апреля в рамках Всемирной выставки.