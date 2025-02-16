В ОАЭ проектируют маршруты для летающего такси

Объединенные Арабские Эмираты запускают проект по созданию инфраструктуры воздушного транспорта нового поколения. На Всемирном саммите правительств 2025 года в Дубае было объявлено о начале программы по разработке воздушных коридоров и нормативной базы для пилотируемых и беспилотных воздушных такси, а также грузовых дронов. Реализация проекта рассчитана на 20 месяцев, сообщает russianemirates.com.

Для воплощения этой инициативы создан консорциум, в который вошли Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) и подразделения Совета по исследованиям в области передовых технологий Абу-Даби (ATRC) — Technology Innovation Institute (TII) и Aspire. Проект предусматривает создание единой сети воздушных маршрутов, которая свяжет международные аэропорты и стратегически важные локации по всей территории страны.

Генеральный директор GCAA Саиф Мухаммед Аль Сувайди подчеркнул, что картирование воздушных коридоров станет ключевым шагом в развитии транспортной системы будущего. По его словам, эта инициатива не только обеспечит безопасную интеграцию воздушного транспорта в существующую инфраструктуру ОАЭ, но и создаст основу для революционных изменений в сфере городской мобильности, приближая эру умных городов.