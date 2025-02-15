Туркменистан и Россия обсудили международное сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ООН и СНГ, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы министры условились активизировать взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран посредством осуществления двусторонних визитов и консультаций.

Кроме этого, стороны подчеркнули значимость Международного года мира и доверия, а также детально обсудили мероприятия, намеченные к проведению в течение года с участием Туркменистана и России, в том числе на платформе ООН.

Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей.