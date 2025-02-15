Товарооборот Туркменистана и Турции в 2024 году превысил $2,1 млрд

Объем торговли между Туркменистаном и Турцией достиг 2,166 млрд долларов США в 2024 году, сообщил посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок на пресс-конференции.

«Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана. Хотя текущий товарооборот значителен, мы видим потенциал для его существенного роста и нацелены достичь объема в 5 млрд долларов», – заявил дипломат.

По словам посла, турецкие компании реализовали в Туркменистане множество крупных инфраструктурных проектов, включая электростанции, автомагистрали, жилые комплексы, торговые центры, образовательные учреждения и другие объекты. В 2024 году турецкие подрядчики получили новые проекты на сумму 216 млн долларов. Сейчас продолжается реализация 25 проектов общей стоимостью 4 млрд долларов.

Демирок выразил надежду на участие турецких компаний в строительстве второго этапа «умного» города Аркадаг. Также он анонсировал проведение в 2025 году в Турции «Выставки туркменских экспортных товаров», которая призвана способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Наши отношения с Туркменистаном развиваются на основе взаимного уважения во всех сферах. Турецкие компании выполняют работы с высоким качеством и делятся опытом с туркменскими партнерами», – подчеркнул посол.