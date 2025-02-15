Председатель Меджлиса Туркменистана и посол Беларуси обсудили межпарламентское участие

Сегодня председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным.

Д. Гулманова ознакомила посла с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики страны, составом национального Парламента, а также с работой по законодательному обеспечению программных реформ в экономической, культурной, социальной сферах, сообщается на сайте Меджлиса.

Было подчёркнуто, что развитие межпарламентского сотрудничества будет способствовать обогащению содержания туркмено-белорусских отношений, и важная роль в этом придаётся деятельности групп межпарламентской дружбы, созданных на двусторонней основе.

Также было отмечено, что парламентская дипломатия имеет большое значение в укреплении активного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономических, культурно-гуманитарных направлениях, отмечает источник.