Молодёжный камерный оркестр Туркменистана отметил свой 15-летний юбилей

Молодёжному камерному оркестру Туркменистана исполнилось 15 лет. Свой юбилей оркестр отметил концертом под названием «Волшебные мелодии любви».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», за годы своего существования оркестр зарекомендовал себя как один из самых ярких и интересных музыкальных коллективов страны.

На протяжении всего этого времени оркестр бессменно возглавляет заслуженный деятель искусств Туркменистана, дирижер Расул Клычев, который также является художественным руководителем и главным дирижёром Государственного симфонического оркестра Туркменистана.

– Мы не часто выступаем в таком составе, но для нас эти концерты всегда особенные и трогательные, – отметил Расул Клычев. – Ровно 15 лет назад мы начали свою деятельность с Молодёжного камерного оркестра, и это переросло в большой симфонический оркестр, которому в этом году исполнится 10 лет.

Юбилейный концерт Молодёжного камерного оркестра стал настоящим праздником музыки и любви, оставив яркие впечатления у всех присутствующих. Особую атмосферу вечеру придали выступления солистов: Майсы Ниязовой, Доврана Шаммыева, Мансура Шарипова, отмечает источник.