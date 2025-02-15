Главы МИД Туркменистана и Монголии обсудили актуальную повестку сотрудничества

Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Монголии г-жа Батмунхийн Батцэцэг в ходе телефонного разговора обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено подготовке и проведению визитов на высшем государственном уровне, сообщает МИД Туркменистана.

Дипломаты рассмотрели также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, прежде всего ООН, и обменялись мнениями по укреплению договорно-правовой базы сотрудничества.

Напомним, что Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух после своего визита в Ашхабад в октябре 2024 года пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить Монголию с государственным визитом.