В 2025 году в Турции состоятся Дни культуры Туркменистана

Турция планирует провести Дни культуры Туркменистана в 2025 году и открыть Культурный центр Юнуса Эмре в Ашхабаде, сообщил посол Турции Ахмет Демирок на пресс-конференции.

«Культурное взаимодействие имеет особое значение для наших братских стран. Мы отмечаем растущий интерес туркменской аудитории к турецким сериалам, фильмам и музыке», – отметил дипломат.

Важным направлением сотрудничества остается образование. В туркменско-турецкой школе Ашхабада сейчас обучаются 545 студентов – от дошкольников до старшеклассников. С 1992 года более 5000 туркменских студентов получили турецкие стипендии для обучения в Турции, в том числе 45 человек в 2024 году.

В ближайшее время состоится 4-е заседание Межправительственного Турецко-туркменского совета по сотрудничеству в области образования, где планируется обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия, подчеркнул посол Демирок.