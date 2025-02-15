В Туркменистане за январь освоено свыше 3 миллиардов манатов капиталовложений

Объём капиталовложений, освоенных в Туркменистане в январе за счёт всех источников финансирования, составил более 3 миллиардов манатов, что даёт возможность для значительного улучшения социально-бытовых условий жизни народа и создания в велаятах дополнительных рабочих мест. Об этом заявил сегодня на заседании Правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает ТДХ.

Глава государства отметил, что по итогам января темп роста ВВП равен 6,3 процента, что свидетельствует о достигнутом устойчивом развитии отраслей национальной экономики.

В данной связи Президент подчеркнул важность продолжения эффективной работы по реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году.