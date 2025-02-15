В Туркменистане готовят к вводу в эксплуатацию Международный аэропорт в поселке Джебел

В Туркменистане активными темпами ведутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию Международного аэропорта в поселке Джебел.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров; здесь созданы условия для приема воздушных судов различных типов, в том числе построены 4 вертолетные и 6 самолетных посадочных площадок.

Также имеются пассажирский и грузовой терминалы, гостиница для пилотов на 20 мест, 35-метровая вышка управления воздушным движением, здание аварийно-спасательной и противопожарной службы, специализированная автобаза для обслуживания воздушных судов, трансформаторная подстанция, резервуары для хранения воды, системы внешнего водоснабжения и вспомогательные здания.

Напомним, строительство аэропорта в Джебеле началось в июле 2021 года при участии Президента Туркменистана. Это важный стратегический проект для западного региона страны. Балканский велаят, где расположен Джебел, известен своей развитой нефтегазовой промышленностью и близостью к Каспийскому морю. Аэропорт призван сыграть важную роль в наращивании объёмов пассажиро- и грузопотоков на воздушном транспорте, дальнейшем экономическом развитии страны, оказании услуг, отвечающих требованиям времени.

Ранее мы сообщали, что Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о планах ввода в эксплуатацию нового Международного аэровокзального комплекса в поселке Джебел Балканского велаята в 2025 году.