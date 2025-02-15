В Туркменистане ВВП за январь вырос на 6,3 процента

В Туркменистане в результате принимаемых комплексных мер ВВП за январь увеличился на 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе темп роста составил 1 процент, в строительстве – 2 процента, в транспортно-коммуникационном секторе – 11,1 процента, в торговле – 9,9 процента, в сельском хозяйстве – 4,2 процента, в сфере услуг – 9 процентов.

Об этом доложил вице-премьер Х.Гелдимырадов сегодня на заседании Правительства, говоря о макроэкономических показателях за январь текущего года, сообщает ТДХ.

Как сообщалось, в сопоставлении с аналогичным периодом 2024 года объём произведённой продукции вырос на 9,2 процента, по отраслям достигнуты положительные производственные показатели.

За отчётный период розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1 процента, внешнеторговый оборот – на 1,1 процента.

Доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 101,9 процента, а расходная – 97,4 процента.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2024 года за январь выше на 10,6 процента. Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, с начала нынешнего года объём капиталовложений, освоенных за счёт всех источников финансирования, увеличился на 27,3 процента.

Было также доложено о ходе реа­лизации Национальной сельской программы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул важность проведения соответствующей работы для успешного решения задач, определённых на 2025 год в Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

«Следует принять необходимые меры по эффективному использованию инвестиций, направляемых на рост экономики и повышение социально-бытового уровня жизни населения, а также по поддержанию стабильного темпа роста ВВП, обеспечению скоординированного развития отраслей», — отметил глава государства, адресовав в этой связи вице-премьеру конкретные поручения.