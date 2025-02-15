Атташе посольства Японии в Ашхабаде сыграл на дутаре туркменскую песню «ляле»

Скриншот с видео Посольства Японии в Ашхабаде

Атташе посольства Японии в Туркменистане г-н Утака попробовал свои силы в игре на дутаре.

В его исполнении прозвучала популярная народная мелодия «ляле».

Видео дебюта игры японского дипломата на дутара разместило в своих социальных сетях посольство Японии.

Традиционные туркменские напевы «ляле» — это 7-8-сложные четверостишья, сложенные в форме рубаи и исполняемые девушками под характерную мелодию. В этих песнях отражены глубокие корни, история и культура туркменского народа.