Атташе посольства Японии в Ашхабаде сыграл на дутаре туркменскую песню «ляле»
Атташе посольства Японии в Туркменистане г-н Утака попробовал свои силы в игре на дутаре.
В его исполнении прозвучала популярная народная мелодия «ляле».
Видео дебюта игры японского дипломата на дутара разместило в своих социальных сетях посольство Японии.
Традиционные туркменские напевы «ляле» — это 7-8-сложные четверостишья, сложенные в форме рубаи и исполняемые девушками под характерную мелодию. В этих песнях отражены глубокие корни, история и культура туркменского народа.