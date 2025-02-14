«Торпедо-БелАЗ» объявило о переходе полузащитника сборной Туркменистана Теймура Чарыева

Белорусский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» заключил однолетний контракт с 24-летним полузащитником сборной Туркменистана Теймуром Чарыевым, сообщила пресс-служба команды.

Профессиональную карьеру Чарыев начал в 18 лет в туркменском «Энергетике». В 2022 году со сборной Туркменистана U23 участвовал в молодёжном чемпионате Азии: в матче с Ираном дальним ударом принёс команде историческую победу (2:1).

Значительных успехов Чарыев добился в составе кыргызстанской «Абдыш-Аты», где за два сезона провёл 65 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач, дважды став чемпионом страны.

В 22-летнем возрасте дебютировал за национальную сборную Туркменистана, провел 9 матчей и отметился голом в ворота Бахрейна.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

«Приветствуем в «Торпедо-БелАЗ», Теймур! Пускай твои талант и работоспособность полностью раскроются в Беларуси и помогут нашему клубу добиться поставленных задач!» – отметили в пресс-службе жодинского клуба.