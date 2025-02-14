Сулейман Мухадов перешел в ашхабадский «Алтын Асыр»

31-летний туркменский нападающий Сулейман Мухадов присоединился к ашхабадскому «Алтын Асыру» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал в чемпионате Кыргызстана, где представлял два клуба: «Алай» (1 гол в 8 матчах) и «Абдыш-Ату» (5 голов в 15 встречах).

Мухадов является воспитанником ашхабадской спортивной школы «Олимп».

В 2014 году в составе ашхабадского МТТУ Сулейман Мухадов завоевал Кубок президента АФК, был признан самым ценным игроком и стал лучшим бомбардиром, забив 11 голов.

В национальной сборной Туркменистана Мухадов дебютировал 24 октября 2012 года в товарищеском матче с Вьетнамом (1:0). Свой первый гол за сборную он забил четыре дня спустя в ворота команды Лаоса (4:2).