Посол Туркменистана в Пакистане принял участие в мероприятиях города Гуджранвала

10 февраля посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов вместе с послами стран Центральной Азии и Азербайджана принял участие в ряде мероприятий в городе Гуджранвала по приглашению торгово-промышленной палаты и бизнес-центра города. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В Гуджранвале состоялись встречи с руководством и членами городской торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили пути расширения торгово-экономических отношений и налаживания контактов между торгово-промышленными палатами, а также вопросы укрепления сотрудничества между малым и средним бизнесом стран.

Туркменская сторона подчеркнула важность участия предпринимателей в выставках и форумах, которые также помогут привлечь взаимовыгодные инвестиции и ознакомиться с производственным и экспортным потенциалом рынков стран региона и Пакистана.

А.Мовламов проинформировал участников встречи о крупных международных инициативах Туркменистана, которые призваны внести огромный вклад в укрепление мира и обеспечение устойчивого развития в регионе и во всём мире.

Затем послы стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в церемонии открытия Центра содействия торговле стран Центральной Азии и Азербайджана в Торгово-промышленной палате Гуджранвалы.

Далее гости посетили выставку «Сделано в Гуджранвале», организованную бизнес-центром Гуджранвалы, где они ознакомились с различными товарами, произведёнными в регионе.

В ходе мероприятий посол Туркменистана дал интервью ряду местных СМИ, подчеркнув огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества между странами, отмечает источник.