Опубликован перечень иностранных вузов, дипломы которых признаются в Туркменистане в 2025 году

Министерство образования Туркменистана опубликовало обновленный список иностранных высших учебных заведений, дипломы которых будут признаваться в стране в 2025 году. Перечень составлен на основе ведущих мировых университетских рейтингов, включая Московский международный рейтинг «Три миссии университета», Мировой рейтинг университетов 2025 (The World University Rankings), Мировой рейтинг университетов QS 2025 и Академический рейтинг университетов мира 2025 года (Shanghai Ranking).

По информации Министерства образования, для граждан, получивших образование за рубежом, предусмотрена процедура признания диплома (нострификация). Нострификация представляет собой процедуру признания документов об образовании, полученных за пределами Туркменистана, с целью установления их эквивалентности национальным документам об образовании и придания им юридической силы на территории страны.

С полным перечнем вузов и подробной информацией о процедуре нострификации можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Туркменистана.