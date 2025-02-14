Обзор культурных мероприятий в Ашхабаде на ближайшие дни

Предлагаем ознакомиться с обзором культурных мероприятий, которые состоятся в Ашхабаде в ближайшие дни.

16 февраля в 18:00 в Государственном цирке Туркменистана состоится захватывающее представление с участием животных и акробатическими номерами. В программе – конный аттракцион группы национальных конных игр «Galkynyş», сообщает «Туркменистан: золотой век».

16 февраля в 19:00 на сцене Государственного русского драматического театра имени Пушкина пройдет премьера спектакля «Служанки».

17 февраля в Национальном музыкально-драматическом театре им.Махтумкули состоится «Симфоническое шоу саундтреков» Оркестра Тахира Атаева. Начало концерта в 19:00.

В театрах Ашхабада покажут:

Главный академический драматический театр имени С.Туркменбаши Великого:

14.02.2025: «Gülki agşamy» 19:00;

15.02.2025: «Yşgyň gämisi» 19:00;

16.02.2025: «Gelinler» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

14.02.2025: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

15.02.2025: «Körpe gelin» 19:00;

16.02.2025: «Talyp söýgüsi» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

15.02.2025: «Geliň gülşeliň» 19:00;

16.02.2025: «Hak aşyklar» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

14.02.2025: «Восемь любящих женщин» 19:00;

15.02.2025: «Раз и два» 12:00;

15.02.2025: «Изобретательная влюблённая» 19:00;

16.02.2025: «Маша и медведь» 11:00; 13:00;

16.02.2025: Премьера «Служанки» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

15.02.2025: «Arşyn mal alan» 19:00;

16.02.2025: «Saňa ýalan, maňa çyn» 19:00;

Туркменский государственный кукольный театр: