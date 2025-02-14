На фестивале «Калейдоскоп культур» в Татарстане была представлена культура Туркменистана

Третий секретарь Генерального консульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова, а также туркменские студенты, обучающиеся в Татарстане, приняли участие в торжественной церемонии открытия Республиканского образовательного фестиваля «Калейдоскоп культур», который состоялось 11 февраля в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщается на сайте Генконсульства.

Перед началом торжественной церемонии открытия для желающих были организованы мастер-классы, в ходе которых туркменские студенты выступили с презентацией о Туркменистане. Школьников познакомили с жизнью и творчеством Махтумкули Фраги, прочитали его стихи на туркменском, русском и татарских языках. Также ребят научили плести аладжа. В специально организованном концерте прозвучали песни о Туркменистане, дружбе и мире.

Генеральное консульство Туркменистана передало в районную библиотеку книгу Президента Туркменистана «Махтумкули — мыслитель мира».

В этом году почетными гостями «Калейдоскопа культур» стали: глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов, Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Исхаков, Генеральный консул Исламской Республики Ирана в Казани Давуд Мирзахани, Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Косимов, исполняющий обязанности Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Лунцюань Цао, третий секретарь Генерального консульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова.

Фестиваль ежегодно проводится в целях формирования интереса у молодежи к иноязычному образованию, выявления, развития и поддержки одаренных к изучению иностранных языков школьников, формирования у обучающихся интереса и позитивного отношения к иностранным языкам, истории, духовному наследию, сохранения традиций родного края.