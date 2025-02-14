Мусацкая признана лучшим игроком матча Туркменистан – Таджикистан

Полузащитница сборной Туркменистана и литовского «Жальгирис» Майа Мусацкая признана лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) с командой Таджикистана (1:0).

Встреча, прошедшая в Душанбе, завершилась победой команды Камиля Мингазова. Мусацкая стала автором единственного забитого мяча.

По итогам третьего игрового дня сборная Туркменистана набрала 4 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице CAFA. В четвертом туре 14 февраля подопечные Камиля Мингазова сыграют с командой Ирана.