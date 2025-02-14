Мередов встретился с послом Саудовской Аравии, завершающим работу в Ашхабаде

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом Саудовской Аравии Саид бин Осман Ахмед Сувейдом, завершающим свою дипломатическую миссию в Ашхабаде. Об этом сообщило туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи стороны отметили эффективность двустороннего и многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подчеркнули высокий уровень установившихся дружественных межгосударственных отношений.

Было констатировано, что визиты и встречи на высшем и высоком уровнях придают мощный импульс развитию двусторонних отношений. Особо отмечена результативность взаимоотношений двух стран в рамках авторитетных региональных и международных организаций.

В завершение встречи Саид бин Осман Ахмед Сувейд поблагодарил туркменскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь в успешном осуществлении его дипломатической миссии.