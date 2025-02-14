В Астане прошла встреча посла Туркменистана с новым страновым директором ЮНФПА

Посол Туркменистана в Астане Батыр Реджепов встретился с новоназначенным Представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане, страновым директором по Туркменистану и Кыргызстану г-жой Чинве Огбонна.

Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества Туркменистана и ЮНФПА. У Туркменистана есть хорошие примеры по демонстрации политических обязательств в области здравоохранения, поддержки молодежи и обеспечения, равных прав и возможностей для мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

Была отмечена плодотворность совместных действия в рамках всесторонней имплементации четвертой страновой программы на период 2021-2025 годы.

Двустороннее активное сотрудничество Туркменистана и ЮНФПА в области народонаселения в продвижении вопросов безопасного материнства, охраны репродуктивного здоровья, гендерного развития позволило добиться значительных успехов в данных областях, отметила Чинве Огбонна. Она также поздравила с юбилейным годом – 30-летием нейтралитета Туркменистана, а также Международным годом мира и доверия, отмечает источник.