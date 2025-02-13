Эксперты МАГАТЭ провели предварительную миссию в Туркменистане

Туркменистан, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно работают над развитием онкологической службы и обеспечением безопасного и эффективного использования ядерной медицины в здравоохранении страны.

В рамках этих усилий в Туркменистане проводилась предварительная миссия imPACT, которая является важным этапом в оценке и укреплении национального потенциала в борьбе с раком.

Миссия предоставит ценные аналитические данные и рекомендации по совершенствованию диагностики, лечения и ухода за онкологическими пациентами, а также по обеспечению высоких стандартов безопасности и эффективности в применении ядерных технологий в медицине.

Эта инициатива подчеркивает приверженность МАГАТЭ, ВОЗ и Туркменистана совместным усилиям в борьбе с онкологическими заболеваниями и улучшению общественного здоровья, сообщается в пресс-релизе Представительства ВОЗ в Туркменистане.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан привлечет экспертов МАГАТЭ к проекту строительства Международного центра онкологии