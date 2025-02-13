Туркменистан объявил тендер на строительство нового йодобромного завода

Государственный концерн «Туркменхимия» запустил международный конкурс на проектирование и строительство нового производственного комплекса по выпуску йода, брома и бромопроизводных. Проект также включает реконструкцию сырьевой базы на месторождении Западный Челекен и модернизацию йодного завода «Балканабат». Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно условиям тендера, потенциальные участники должны направить письменную заявку в головной офис концерна в Ашхабаде с указанием своих реквизитов и правового статуса. После подтверждения оплаты участия компании получат доступ к подробной тендерной документации.

Заинтересованные стороны могут подать свои предложения в течение 30 дней с момента объявления тендера.