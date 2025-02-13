Туркменистан и Грузия намерены укрепить межпарламентское сотрудничество

Посол Туркменистана Довлетмырат Сейитмаммедов провел встречу с вице-спикером парламента Грузии Нино Цилосани, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения межпарламентского взаимодействия и договорились об укреплении партнерства между двумя странами. Об этом сообщи пресс-служба туркменской дипмиссии.

На переговорах были рассмотрены возможности развития двусторонних отношений в различных сферах, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную области. Особое внимание участники встречи уделили вопросам транспортного сообщения и энергетического сотрудничества.

Важным инструментом укрепления взаимопонимания между народами была названа межпарламентская Группа дружбы, деятельность которой способствует развитию конструктивного диалога между государствами. По итогам встречи представители обеих стран подтвердили намерение развивать сотрудничество по всем направлениям взаимодействия.