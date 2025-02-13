«Реал» победил «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Испанский «Реал» со счетом 3:2 обыграл английский «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (60-я минута), Браим Диас (86) и Джуд Беллингем (90+2). У проигравших оба мяча забил Эрлинг Холанд (19, 80, с пенальти).

Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде.

В других матчах игрового дня «Ювентус» дома победил ПСВ (2:1), «Боруссия» из Дортмунда на выезде разгромила «Спортинг» (3:0). ПСЖ в гостях крупно переиграл «Брест».