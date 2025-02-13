Постпредство Туркменистана при ООН в Женеве инициировало встречу по транспортному сотрудничеству в рамках SPECA

Постоянное представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве в сотрудничестве с Секретариатом Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 10 февраля провело мероприятие под названием «Регион SPECA на перекрестке Европы и Азии: улучшение межрегиональных связей при разработке устойчивых мультимодальных маршрутов».

Как сообщается на сайте туркменского постпредства, встреча проводилась под председательством Туркменистана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) и проходило в рамках 87-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН.

В мероприятии приняли участие руководство ЕЭК ООН, главы транспортных министерств стран SPECA, делегации государств-членов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, а также представители Европейского союза, Международного союза автомобильного транспорта (IRU), DEKRA и других заинтересованных сторон. Туркменскую делегацию представлял заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана А.Худайбердиев.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с реализацией дорожной карты SPECA по цифровизации мультимодального обмена данными и документами. Особое внимание было уделено принятию международных стандартов CEFACT ООН, направленных на цифровизацию транспортных и торговых процессов в регионе.

Также были обсуждены текущие национальные и региональные проекты, направленные на создание устойчивых мультимодальных маршрутов между Европой и Азией. Обсуждения также касались сотрудничества с ключевыми международными организациями, включая ЕС, IRU и других партнеров. Как подчеркивает источник, рассматривались перспективы создания совместных проектов, которые будут учитывать интересы всех сторон.

Внимание участников было акцентировано на проектах, направленных на улучшение межрегиональных связей и создание новых возможностей для привлечения частных и государственных инвестиций в развитие трансконтинентальных транспортных коридоров. В частности, рассматривалось развитие цифровых платформ для обмена данными и документами для повышения эффективности мультимодальных перевозок.

Состоявшаяся встреча выводит формат SPECA на новый уровень укрепления межрегиональных связей и открывает новые перспективы для сотрудничества между Европой и Азией, отмечает источник.