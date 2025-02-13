Посол Таджикистана отметил культурную общность с Туркменистаном

Посол Таджикистана в Туркменистане Ниятбекзода Вафо Алибек заявил о глубокой культурной связи между таджикским и туркменским народами, подчеркнув общность их традиций в искусстве и мировоззрении. Дипломат отметил это в своей статье, посвященной культурному взаимодействию двух стран, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

«Таджикские и туркменские народы объединяют общие направления в культуре, искусстве и мировоззрении, а литературные произведения пронизаны духом гуманизма, созидания и миролюбия, которые отражены в творчестве великих мастеров слова двух народов. Безусловно, произведения и философские мысли Махтумкули Фраги занимают особое место как литературное достояние. Он внёс значимый вклад в историю литературы Туркменистана и региона в целом. Произведения туркменского поэта и мыслителя остаются источниками вдохновения и восхищения и являются важной частью культурного наследия региона», – подчеркнул дипломат.

По словам посла, между Таджикистаном и Туркменистаном подписано 13 документов в сфере культуры различного уровня – от межправительственных до межрегиональных соглашений, что создает прочную основу для развития культурных связей.

Ниятбекзода Вафо Алибек также отметил влияние таджикско-персидской литературы на культуру региона, упомянув, что многие произведения классиков, таких как Фирдоуси, Рудаки и Омар Хайям, оказали значительное влияние на творчество туркменских поэтов.

В качестве примера современного культурного взаимодействия посол привел активное сотрудничество в области литературных переводов, отметив работу таджикских литераторов по переводу произведений туркменских авторов на таджикский язык.

«Произведения Фраги в свою очередь вдохновляют современных таджикских литераторов, многие из которых переводили и издавали на таджикском языке сборники его творений», – отметил посол Таджикистана.