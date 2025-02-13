Посольство Туркменистана и офис ООН в Казахстане договорились о совместных мероприятиях

Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов и Постоянный Координатор Организации Объединённых Наций в Казахстане Стивен О’Малли 10 февраля провели переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий.

Как сообщается на сайте туркменского посольства в Астане, совместные мероприятия будут посвящены юбилейной дате 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

Дипломаты отметили значимость телефонного разговора, состоявшегося 14 января между Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стивену О’Малли была передана Концепция деятельности и приоритеты Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

По результатам встречи собеседники договорились о совместных мероприятиях в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия, отмечает источник.