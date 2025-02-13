Первые Олимпийские соревнования по киберспорту перенесли на 2027 год

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе первых в истории Олимпийских киберспортивных игр. Изначально запланированные на 2025 год соревнования теперь пройдут в 2027 году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает daily.afisha.ru.

Организация мероприятия осуществляется при тесном взаимодействии МОК с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии, а также с Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF), выступающим в качестве ключевого партнера.

По информации МОК, данное сотрудничество нацелено на достижение значимых долгосрочных результатов в сближении традиционного спорта и киберспорта, а также на расширение возможностей для спортсменов и команд представлять свои страны на международной арене.

Проведение Олимпийских киберспортивных игр является частью масштабной стратегии Саудовской Аравии по развитию спортивной индустрии. За последние годы королевство успешно организовало свыше 100 международных спортивных событий, что способствовало значительному росту интереса местного населения к спорту.