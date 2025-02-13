В университете Алматы провели торжество в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана

Торжество в рамках празднования в этом году 30-летия нейтралитета Туркменистана было организовано в Казахском национальном аграрном исследовательском университете города Алматы (КазНАИУ) при участии Посольства Туркменистана в Республике Казахстан.

В ходе мероприятия с поздравительной речью выступили руководство вуза, почетные гости и актив туркменских студентов.

Специально подготовленный видеоролик продемонстрировал участникам достижения Туркменистана за годы постоянного нейтралитета.

Туркменские студенты выступили с яркими номерами: прочли стихи Махтумкули Фраги и исполнили туркменский национальный танец “Куштдепди”.

После торжественной части прошла встреча туркменских дипломатов с председателем правления, ректором Ахылбеком Куришбаевым и преподавательским составом университета.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий в течения 2025 года, сообщается на сайте туркменского дипведомства.