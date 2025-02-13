В городе Аркадаг прошла встреча по обеспечению экологического благополучия «умного города»

11 февраля в агропромышленном комплексе города Аркадаг прошло совещание на тему «Обеспечение экологического благополучия в городе Аркадаг», организованное в рамках реализации Концепции развития города на 2024-2052 годы. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В своем выступлении начальник Управления охраны окружающей среды города Аркадаг Г. Ягшымырадов отметил, что Туркменистан последовательно выполняет свои обязательства по основным природоохранным соглашениям ООН и другим международным документам, обеспечивая эффективность природоохранной деятельности.

Выступив с докладом, председатель комитета Аграрной партии города Аркадаг, депутат Меджлиса Туркменистана С.Бегмырадов констатировал, что город стал перспективной площадкой для пилотных проектов и инноваций не только в экономике и социальной сфере, но и в области охраны окружающей среды.

Участники встречи отметили, что в Туркменистане успешно реализуется экологическая программа, повсеместно создаются лесные зоны, способствующие улучшению климата, сохранению и увеличению биоразнообразия.

Источник отмечает, что проект «умного города» движется по пути гармоничного и всестороннего развития. Ярким подтверждением тому стали присуждённые городу международные сертификаты и высокие награды. Как подчеркивалось, концепция «умного города» вбирает в себя лучшие традиции национального зодчества с современными архитектурными и дизайнерскими тенденциями. Разработанная комплексная инфраструктура, соответствующая международным стандартам, включая экологические аспекты, создает оптимальные условия комфорта и удобства для жителей.