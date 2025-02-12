Художники требуют отмены аукциона картин, сгенерированных ИИ

В преддверии февральского аукциона Augmented Intelligence в Christie’s разгорелся серьезный конфликт между аукционным домом и художественным сообществом. Более трех тысяч деятелей искусства подписали петицию с требованием отменить торги, где будут представлены работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, сообщает pravilamag.ru.

Christie’s планирует провести онлайн-аукцион и выставку в нью-йоркском Rockefeller Center с 20 февраля по 5 марта. В экспозиции будет около 20 лотов, включая работы пионера компьютерного искусства Гарольда Коэна и современных художников, таких как Рефик Анадол и Клэр Сильвер. Центральным экспонатом станет робот, создающий картины в реальном времени.

Протестующие художники утверждают, что используемые ИИ-системы обучались на произведениях искусства без согласия их создателей. По мнению британского композитора Эда Ньютона-Рекса, минимум девять выставляемых работ созданы с помощью таких моделей. В открытом письме художники заявляют, что подобные аукционы поощряют массовое нарушение авторских прав и наносят ущерб традиционным творцам.

Christie’s отвергает обвинения, утверждая, что представленные художники используют «собственные методики» и ИИ применяется «контролируемым образом» для улучшения работ. Аукционный дом подчеркивает высокий профессиональный уровень участников, чьи работы входят в ведущие музейные коллекции.

Дискуссия о роли ИИ в искусстве затрагивает и кинематограф. Недавно создатели фильма «Бруталист» подверглись критике за использование нейросетей, которое некоторые зрители сравнивают с применением допинга в спорте.