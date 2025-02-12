Туркменский специалист назначен ответственным за стадион на молодежном Кубке Азии в Китае

Туркменский футбольный специалист Ораз Мамметгельдыев назначен ответственным за стадион «Лонгхуа» на предстоящем молодежном Кубке Азии U-20. Турнир пройдет в китайском Шэньчжэне с 8 февраля по 1 марта, сообщает ФФТ.

30-летний Мамметгельдыев в начале 2024 года получил от AFC лицензию на работу комиссаром международных матчей, успешно пройдя все необходимые тестирования. Ранее он также получил опыт работы в Оргкомитете на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане.

В финальной стадии молодежного Кубка Азии примут участие 16 сборных команд. Стадион «Лонгхуа», за который будет отвечать туркменский специалист, станет одной из арен турнира.