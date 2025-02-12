Туркменский и американский вузы провели онлайн-конференцию по вопросам градостроительства

Онлайн-конференцию на тему «Проектирование с учетом плотности: разговор о дополнительных жилых помещениях» провели совместно Туркменский государственный архитектурно-строительный институт и Кентский государственный университет (США).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», встреча состоялась в рамках Меморандума о взаимопонимании между туркменским и американским вузами.

Участники конференции обсудили вопросы, касающиеся эффективного использования земли в городском планировании, правильного планирования жилья, влияния народонаселения на городское планирование, а также решения социальных, экономических, экологических задач в данной области.

Своим опытом в области архитектуры, строительства и дизайна поделились Патрик Хьюитт и Рэйчел Новак — сотрудники Департамента планирования округа Чуяхога, а также Эрик Зумфт, директор по планированию и развитию города Кливленд-Хайтс и Томми Чеснес, старший архитектор фирмы Onyx Creative.

Отмечалось, что с целью развития градостроительства проводятся различные конкурсы, а информация об их победителях и успешно реализованных проектах активно публикуется в СМИ. Таким образом, общественности предоставляется отличная возможность внести свои предложения и провести экономический анализ представленных на конкурс проектов, что значительно влияет на эффективность проектов.