Туркменистан и турецкая BOTAŞ согласовали транзит газа через Иран

Туркменская сторона согласовала транзит своего газа через Иран по схеме SWAP с турецкой нефтегазовой компанией BOTAŞ. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает TDH.

«Наши страны вот уже на протяжении многих лет сотрудничают в топливно-энергетической сфере, сказал Председатель Халк Маслахаты и сообщил о согласовании с компанией «BOTAŞ» транзита через Иран туркменского природного газа в Турецкую Республику посредством SWAP», – говорится в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов также сообщил, что в целях наращивания взаимодействия в области электроэнергетики Туркменистан предложил проложить участок от Марыйской ГЭС до границы Ирана по проекту линии электропередачи Мары–Мешхед. Как отмечалось, с иранской стороной уже состоялись необходимые переговоры и подписан соответствующий документ: предусматривается, что проект будет реализован компаниями Ирана.