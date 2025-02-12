Три проекта туркменских участников удостоены наград Международного конкурса «Экомир-2024»

Три проекта туркменских авторов, принимавших участие в Международном конкурсе «Экомир-2024», были удостоены наград.

Церемония награждения победителей конкурса прошла 7 февраля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Москве.

Так, дипломами конкурса были награждены проекты «Инновационный метод получения электроэнергии из соленой воды» — автор А.Ёллыева и «Инновация для раздельного сбора пластиковых отходов «Фандомат» — группа авторов: Д.Поррыков, Г.Оразбердыев, Б.Азадов, Р.Гаррыбаев.

Дипломом лауреата III степени и медалью конкурса награждена методика математического расчета переноса песка ветром в пустынных районах и способы его закрепления — автор Г.Хамраев.

Награды туркменских призеров переданы представителю Посольства Туркменистана в РФ. При передаче наград организаторы отметили актуальность тематики в работах туркменистанцев, что свидетельствует о высоком уровне знаний и творческом подходе авторов.

Международный экологический конкурс «Экомир-2024» проводится ежегодно, начиная с 2003 года, организатором мероприятия является Российская академия естественных наук.