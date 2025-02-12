Президент Туркменистана выразил уверенность в дальнейшем наращивании отношений с Ираном

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и братскому народу страны по случаю национального праздника – Дня революции, сообщает TDH.

Отметив, что Туркменистан и Иран связывают многолетние узы добрососедства, дружбы и взаимоуважения, глава государства выразил твёрдую уверенность в дальнейшем наращивании и укреплении двусторонних отношений и обоюдовыгодного туркмено-иранского сотрудничества в интересах братских народов благодаря совместным усилиям.

Сердар Бердымухамедов выразил Масуду Пезешкиану искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Ирана – мира, прогресса и процветания.