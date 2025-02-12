Посольство Туркменистана и Информационный центр ООН в Москве обсудили совместные мероприятия

В Посольстве Туркменистана в Российской Федерации 7 февраля прошла встреча с директором Информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве В.Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского дипломатического ведомства.

Стороны обсудили возможности совместной подготовки мероприятий, планируемых к проведению Посольством, в том числе приуроченных к значимым историческим событиям национального и международного масштаба, важнейшим направлениям внешнеполитической активности Туркменистана в этом году.

Посольством разработан план проведения в РФ мероприятий, немаловажную роль в реализации которых сыграет Информационный центр ООН.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия.

В этом году исполняется 80 лет со времени создания ООН. Привлечение должного внимания к этой важной дате послужит хорошим примером освещения исторической роли ООН в укреплении международного мира и безопасности, продвижения ее целей и идеалов на дальнейшую перспективу.

Другим важным аспектом в организации совместной работы является празднование в этом году 30-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.

Стороны договорились о совместном проведении брифингов, круглых столов, встреч, конференций, иных мероприятий по обозначенной тематике. Было выражено мнение о необходимости широкого участия общественности, представителей научных кругов, дипломатического корпуса, студенческого сообщества.

Основная деятельность Информационного центра ООН в России заключается в содействии лучшему пониманию и поддержке общественностью целей и деятельности ООН посредством повсеместного распространения информации о работе ООН среди населения, отмечает источник.