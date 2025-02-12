Корейский университет Сунгюнгван увеличит квоты и стипендии для туркменских студентов

В ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана Бегенча Дурдыева с президентом Университета Сунгюнгван Республики Корея Ю Джи Бомом достигнуты важные договоренности в сфере образования. Переговоры, состоявшиеся 10 февраля, откроют новые возможности для туркменских студентов в получении престижного образования, сообщается на странице социальной сети туркменского диппредставительства.

Президент университета подтвердил готовность предоставить места в магистратуре по программе STEM (Наука, технологии, инженерия, математика) для выпускников туркменских вузов, показавших высокие академические результаты в области прикладных наук. Особый акцент в сотрудничестве будет сделан на взаимодействии с Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огузхана и Туркменским государственным институтом экономики и управления.

В рамках расширения академического сотрудничества обсуждалось увеличение квот для туркменских студентов и расширение стипендиальной программы. Это решение станет значимым шагом в укреплении образовательных связей между двумя странами.

Примечательной инициативой стало предложение посла Туркменистана о введении курсов туркменского языка в Университете Сунгюнгван, что будет способствовать культурному обмену и расширению языковых компетенций корейских студентов.

В ходе встречи также были обсуждены планы по проведению международных мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и инициатива об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия» согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что сотрудничество между Туркменистаном и Университетом Сунгюнгван имеет прочную основу: в 2015 году вуз присвоил Президенту Туркменистана степень почетного доктора.