В Туркменском сельхозинституте работают над созданием нового сорта тыквы

Старший преподаватель кафедры растениеводства Туркменского сельскохозяйственного института, кандидат сельскохозяйственных наук Марал Оразбаева и ее коллеги работают над созданием нового сорта тыквы, пригодного для массового производства в климатических условиях Дашогузского велаята.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», преподаватели института поставили себе задачу на основе отбора и гибридизации вырастить сорт, отличающийся высокой урожайностью и насыщенностью вкуса, устойчивостью к различным болезням, неприхотливостью возделывания на различных по характеристикам земельных участках.

В качестве селекционного материала были выбраны такие разновидности тыквы, как «Адаты», «Мускатный» и «Улы мивели кади».

В случае успешного результата многоэтапных испытаний новый сорт сможет пополнить селекционную коллекцию этой бахчевой культуры. Среди уже выведенных туркменских сортов здесь особой популярностью пользуются «Бал кяди» («Медовая тыква») и «Палов кяди» («Мускатная тыква»).

Туркменский сельскохозяйственный институт принимает активное участие в деятельности по увеличению объёмов производства, дальнейшему повышению уровня селекционной и семеноводческой работы, совершенствованию агротехники возделывания различных культур, улучшению мелиоративного состояния земель, отмечает источник.