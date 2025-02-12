В реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг внедрен метод иппотерапии

В эти дни группа юных ашхабадцев, нуждающихся в восстановительном лечении, проходит стационарное лечение в Центре охраны здоровья матери и ребенка города Аркадаг и реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает ТДХ, к ребятам применяется также и метод лечения через общение с ахалтекинским скакуном: его кормление, уход и наблюдение за ним, а также участие в различных играх с ним.

Это имеет ярко выраженный терапевтический эффект для детей находящихся на лечении. Метод, известный еще со времен Гиппократа, полезен в качестве восстановительного лечения при нервном напряжении, сильной усталости, заболеваниях центральной и периферической нервной системы. Такое лечение укрепляет у ребенка уверенность в себе и доверие к лечению, воспитывает мужество, благородство и трудолюбие, а также развивает чувство уважения к национальному наследию.

Успешное внедрение в Детском оздоровительно-реабилитационном центре города Аркадаг наряду с традиционными восстановительными методами лечения метода иппотерапии, основанного на врачебных рекомендациях и предложениях Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, является еще одним свидетельством заботы государства о полноценном здоровье детей, нуждающихся в восстановлении здоровья.